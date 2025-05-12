Две статьи: новые подробности дела о нападении на корреспондента телеканала «78»

Изначально подозреваемый проходил по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, но после добавилась еще одна.

Следственный комитет Санкт-Петербурга сообщил о возбуждении второго уголовного дела по факту нападения на корреспондента телеканала «78». Теперь инцидент квалифицируют как воспрепятствование деятельности журналистов, соединенное с насилием.

Инцидент произошел накануне в центре города. Пострадавшей стала 19-летняя сотрудница СМИ, которая находилась при исполнении. По версии следствия, на нее напал 56-летний местный житель. Мужчину задержали сразу после случившегося.

Сначала правоохранители возбудили дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Однако в ходе проверки выяснилось, что действия нападавшего связаны именно с ее журналистской деятельностью.

Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства нападения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что личность напавшего на корреспондента телеканала «78» установлена. Журналистка Алена Чернышева снимала материал о 18-летнем парне, который пострадал после взрыва пиротехники. Во время съемки в подъезде к ней подошел мужчина. На простой вопрос о случившемся он отреагировал с неадекватной агрессией — схватил девушку, вытащил на улицу и начал избивать.