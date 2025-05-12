«Верная жена своего мужа»: Валерия Гущина о том, какой была Нина Гребешкова

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 69 0

Валерия Гущина назвала Нину Гребешкову верной женой своего мужа Гайдая

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

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Директор Гильдии актеров кино России поделилась воспоминаниями о жизни актрисы.

Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина назвала скончавшуюся заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову верной себе и своему мужу — покойному режиссеру Леониду Гайдаю — женщиной. Воспоминаниями о коллеге она поделилась в беседе с 5-tv.ru.

«Я могу сказать, что Нина Павловна была, в первую очередь, ни актрисой, она была очень и очень верной женой своего мужа, она бережно относилась ко всему, что делал ее талантливый, вошедший в историю супруг», — сказала Гущина.

Также Гущина отметила, что Гребешкова была требовательным «человеком-взрывом», с сильным характером. Она добивалась всего, а ее позиция была для нее главнее всего.

Гущина вспомнила и про ее любовь к дочери, без которой актриса не появлялась ни на одном мероприятии.

«Самое страшное — уходит поколение», — добавила Гущина.

Вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова ушла из жизни 10 мая на 95-м году. Известно об этом стало сегодня, сообщил печальное известие Союз кинематографистов РФ.

За свою творческую карьеру она исполнила 130 киноролей, но зрители больше всего полюбили ее за игру в кинокартинах ее супруга — режиссера Леонида Гайдая. Она воплощалась во врача психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»; в Надежду — любимую Семена Горбункова в «Бриллиантовой руке»; в Анну Горбушкину в картине «Не может быть!»; тетю Клаву в фильме «Спортлото-82» и многих других.

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