Собянин сообщил о победах московских школьников на международных олимпиадах

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 22 0

Юные победители привезли домой шесть медалей.

Собянин сообщил о победах московских школьников на международных олимпиадах

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Столичные школьники завоевали медали на международных олимпиадах по химии и физике. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Сергей Собянин.

«С Международной Менделеевской олимпиады по химии в Бразилии Игорь Устинов и Федор Кузнецов из школы № 1329, а также Владимир Елистратов и Виктор Демидов из школы Центра педагогического мастерства привезли четыре золотые медали. Кроме того, Владимир Елистратов удостоился премии имени академика В. В. Лунина. Ее получают абсолютный победитель и обладатели двух лучших результатов», — сообщил мэр Москвы.

Всего в олимпиаде приняли участие школьники из 40 стран мира. В российской сборной из 10 человек было четверо москвичей, которые вернулись с наградами.

11 мая завершилась Азиатская физическая олимпиада в Саудовской Аравии. Россию на соревновании представили семь школьников, двое из них — из Москвы. Одиннадцатиклассник Григорий Гречкин из школы Центра педагогического мастерства и десятиклассник Иван Пругло из школы № 179 завоевали две награды — золото и серебро.

«Поздравляю всех ребят с такими высокими достижениями. Мы гордимся вами! Спасибо вашим учителям и наставникам. Желаю новых высот и удивительных открытий!» — добавил Сергей Собянин.

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