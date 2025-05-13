Российские школьники одержали победу на Международной Менделеевской олимпиаде

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 28 0

Золотые медали завоевали десять наших соотечественников.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал Правительства РФ/government_rus; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Десять участников российской команды одержали победу на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Об этом заявила пресс-служба правительства России в своем Telegram-канале.

«Думаю уйти в технологические процессы, промышленные. <...>. Возможно это будет переработка полезных ископаемых из недр нашей богатой страны. Может быть это будет золотодобыча. Может это будет добыча редкоземельных элементов», — рассказал в беседе с «Известиями» золотой медалист Виктор Демидов.

Как уточняет Правительство РФ, в 2025-м международное интеллектуальное состязание сплотило представителей около 40 стран. РФ представили победители Всероссийской олимпиады школьников по химии этого учебного года.

Золотой медалист из России Никита Маслюк заявил, что связал свою жизнь с химией случайно, через любовь к интересным задачам. 

«В итоге я понял, что олимпиады — это круто», — сказал школьник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самый юный гроссмейстер России Иван Землянский одержал победу в чемпионате по блицу, составившемся в Эль-Айне, ОАЭ. Об этом стало известно из сообщения Федерации шахмат России (ФШР).

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.89
0.03 90.11
-2.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:28
Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить вступления в НАТО Украины
5:10
Эрдоган заявил о новых возможностях для урегулирования кризиса на Украине
4:53
Не по-весеннему: какая погода ожидает москвичей 13 мая
4:34
Российские школьники одержали победу на Международной Менделеевской олимпиаде
4:15
Нидерланды и Австралия требуют у ИКАО переговоров с РФ по делу о катастрофе MH17
3:55
«Влияет прекрасно»: какой продукт помогает запустить работу кишечника

Сейчас читают

«Упавшие на колени»: воюют Индия и Пакистан, а побеждает Китай
Ничего личного, только бизнес: Жорин опроверг обвинения в адрес экс-министра Хубутии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу