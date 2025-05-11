Самый молодой гроссмейстер России выиграл чемпионат Азии по блицу

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Победителю всего 14 лет.

Самый юный гроссмейстер РФ Землянский выиграл чемпионат Азии по блицу

Фото: Савостьянов Сергей/ТАСС

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Самый юный гроссмейстер России Иван Землянский одержал победу в чемпионате по блицу, составившемся в Эль-Айне, ОАЭ. Об этом стало известно из сообщения Федерации шахмат России (ФШР).

Сейчас Землянскому 14 лет. Уточнялось, что он победил в мужской секции, набрав восемь очков из возможных девяти.

На втором месте оказался представитель Ирана Мовахед Сина. Бронзовым призером объявлен другой молодой россиянин Рудик Макарян.

Серебряную медаль в женской секции получила двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина. Она лидировала до финального тура. Победила гражданка Казахстана Алия Нурман. Золото удалось завоевать с учетом дополнительных показателей, поскольку количество очков было равным. Третье место досталось представительнице КНР Сун Юйсинь.

К тому же сообщалось, что президент федерации шахмат России Андрей Филатов провел личную встречу с победителями. Он поздравил шахматистов с успехом на соревнованиях.

В прошлом году Иван Землянский получил звание гроссмейстера в возрасте 13 лет. Результат юного спортсмена вошел в десятку лучших достижений шахматных вундеркиндов за всю историю.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский школьник обыграл чемпиона мира по шахматам.

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