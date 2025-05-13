Ждем обжалования? Суд вынес решение по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 31 0

Суд взыскал 500 тысяч рублей с Лебедева и Дудя* по иску Мизулиной

Ждем обжалования? Суд вынес решение по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Летом прошлого года дизайнер в интервью иноагенту позволил себе оскорбительное высказывание в адрес главы Лиги безопасного интернета.

Московский суд взыскал с дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя* 500 тысяч рублей по иску общественного деятеля и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Решение заключается в том, чтобы взыскать с дизайнера 300 тысяч рублей, а с беглого блогера — 200 тысяч рублей и дополнительно 77 тысяч за лингво-фоноскопическую экспертизу.

Кроме того, необходимо удалить из видеоролика куски интервью, где Мизулина упоминается собеседниками. Дальнейшее распространение этих кадров также запрещено. Так, иск общественного деятеля был удовлетворен частично.

Правозащитники Лебедева уже заявили, что намерены обжаловать судебное решение. Мизулина, в свою очередь, добивалась моральной компенсации в размере десяти миллионов рублей. От обжалования решения она отказалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оправдал стримера Аслана Дурдиева из Ярославля, его обвиняли в угрозах убийством в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

* — признан в РФ иноагентом.

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