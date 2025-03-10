Суд оправдал угрожавшего Мизулиной убийством стримера

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 46 0

Однако его приговорили к исправительным работам за издевательство над людьми во время треш-стримов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Суд оправдал стримера Аслана Дурдиева из Ярославля, его обвиняли в угрозах убийством в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, передает из зала суда корреспондент 5-tv.ru.

В действиях стримера не было обнаружено признаков правонарушения.

Треш-стримера задержали за то, что он избивал людей в прямом эфире и выкладывал ролики с издевательствами. На это обратила внимание Екатерина Мизулина. Затем она заявила, что Дурдиев угрожал ей расправой.

Однако суд признал Дурдиева виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. В качестве наказания он будт отбывать исправительные работы на протяжении пяти месяцев с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на Live Арене. О новом статусе певец сообщил прямо со сцены. Также 5-tv.ru рассказывал о том, что мама SHAMAN расплакалась на концерте сына.

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Суд оправдал угрожавшего Мизулиной убийством стримера

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