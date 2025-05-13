Роскошные букеты и автографы: МакSим устроила медработникам незабываемый день

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Певица МакSим поздравила медработников с профессиональным праздником

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; Telegram/Московская медицина/dzdmos; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Когда-то сотрудники больницы помогли артистке победить коронавирус.

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, поздравила медицинских работников Городской клинической больницы № 52 с их профессиональным праздником. Об этом сообщил Telegram-канал Департамента здравоохранения Москвы.

«Певица МакSим лично поздравила медицинских работников ГКБ № 52 с их профессиональным праздником, подарив им незабываемый день!» — сказано в сообщении.

Звезда вручила медицинским сотрудникам роскошные букеты и автографы, а затем — сфотографировалась со всеми желающими. В стенах больницы МакSим встретилась также с медсестрами, которые когда-то помогли ей победить коронавирус. Праздник прошел в уютной обстановке, наполненной вдохновением и теплом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет МакSим после отказа от алкоголя. Звезда исключила из жизни пагубную привычку полтора года назад. Это был непростой путь, певице пришлось обратиться в реабилитационный центр и признать проблему перед своей аудиторией.

Сегодня поклонники рады за МакSим, а эксперты предупреждают: всегда есть риск вернуться к зависимости, если не снизить количество стресса и переживаний в жизни.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.89
0.03 90.11
-2.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
«А он есть»: в Италии продали невидимую скульптуру за 18 тысяч долларов
16:03
Российские войска заняли центр и юг села Богатырь в Донецкой Народной Республике
15:50
Путин рассказал о желании крупных зарубежных компаний вернуться на рынок РФ
15:39
В Забайкалье и Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
15:28
Reuters: спецпредставители президента США Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул
15:26
Роскошные букеты и автографы: МакSим устроила медработникам незабываемый день

Сейчас читают

«Страх перевешивает беспристрастность»: агент Депардье объяснил приговор актеру
Муж экономить не любил: кому достанется наследство Нины Гребешковой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу