«Страх перевешивает беспристрастность»: агент Депардье объяснил приговор актеру

Актера признали виновным по делу о сексуальных домогательствах в адрес двух женщин.

Приговор актеру Жерару Депардье по делу о домогательствах продиктован давлением современного общества, а не стремлением к чистому правосудию. Об этом 5-tv.ru сообщил агент актера Арно Фрилле.

«Трудно не увидеть за этим решением нежелание противостоять давлению современного общества, в котором страх перед общественным осуждением, кажется, перевешивает стремление к чистому и беспристрастному правосудию», — подчеркнул он.

Как считает Фрилле, судья предпочел «подчиниться диктату СМИ», а не проявить мужество, необходимое для вынесения решения, основанного на законе и фактах.

Он отметил, что защита актера привела неопровержимые доказательства его невиновности.

Агент Депардье добавил, что подобное решение является отражением эпохи, когда общество больше заботится о том, чтобы избежать разногласий, чем о соблюдении основополагающих принципов правосудия.

«Здесь обвинение равносильно признанию виновным. А оспаривание обвинений равносильно новому осуждению. Жерар собирается подать апелляцию», — заключил Фрилле.

Ранее 5-tv.ru писал, что французский суд признал Жерара Депардье виновным по делу о сексуальных домогательствах в адрес двух женщин.

Инциденты случились на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Пострадавшими признаны две женщины в возрасте 34 и 54 лет. Одна из них — декоратор, а другая — ассистент режиссера картины.

Парижская прокуратура запросила Депардье 18 месяцев условного срока, а также штраф в размере 20 тысяч евро. Кроме того, обвинение требовало назначить актеру принудительное психологическое лечение, а затем внести его в международный реестр сексуальных преступников.

В апреле 2024 года артиста арестовали в Париже, но позже освободили, назначив заседание на октябрь. Осенью оно не состоялось из-за болезни Депардье.

В 2025 году Жерар Депардье стал фигурантом дела о налоговом мошенничестве, его обвинили в отмывании денег в особо крупном размере, а также в уклонении от уплаты государству налогов. Неожиданно президент страны Эммануэль Макрон заступился за актера. Он отметил, что Депардье гордится вся Франция.