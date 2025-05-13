Сергей Собянин сообщил о планах расширения трамвайного парка Москвы

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 11 0

Его обновление завершится в следующем году.

Сергей Собянин сообщил о планах расширения трамвайного парка Москвы

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поставке 100 новых односекционных трамваев модели «Львенок-Москва». Они рассчитаны на перевозку до 150 пассажиров — 41 сидячее место, рассказал градоначальник в своем Telegram-канале.

«Первая половина вагонов придет в депо имени Апакова в этом году, вторая — в следующем, и мы полностью завершим обновление трамвайного парка Москвы», — уточнил он.

Вагоны оснащены современными системами: климат-контролем, мультимедийными экранами, зарядными устройствами для смартфонов и иной техники и другими удобствами.

Особенностью новой модели стала инновационная система автономного хода. Трамваи могут проехать без подключения к контактной сети не менее 4 километров, в среднем — около 7 километров.

Столичный мэр также уточнил, что трамвайная система города ежедневно перевозит около 750 тысячи пассажиров.

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