СВО и западные бренды: о чем Путин говорил на встрече с «Деловой Россией»

Российская экономика не только адаптировалась к внешним условиям, но и успешно развивается. Об этом сегодня президент говорил на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия». Сейчас уже наша страна диктует условия. Крупные западные бренды просят вернуться на отечественный рынок.

Но теперь ориентир только на национальные интересы. Тех, кто оскорблял Россию и финансировал ВСУ — не ждут. Все важные заявления собрал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

За круглым столом в Кремле — актив «Деловой России», по видеосвязи — весь финансово-экономический блок правительства, представители регионов и сотни предпринимателей. Участников так много, что некоторые затерялись.

Успехами в экономике можно гордиться. Впрочем, и о проблемах не забывать. На повестке самый широкий круг тем.

В «Деловую Россию» входят только несырьевые компании. Обратная связь от них сейчас особенно важна для государства. Вся экономика трансформируется — ведущая роль теперь за обрабатывающей промышленностью, сферой услуг, строительством и IT.

Несмотря на беспрецедентное давление, официально больше 28 тысяч санкций, российская экономика не просто выстояла — уверенно растет. В прошлом году ВВП увеличился больше чем на четыре процента. Усилия бизнеса по сути создали надежный фундамент для выполнения задач специальной военной операции. Это подтверждают сами предприниматели.

«Владимир Владимирович, вы можете быть абсолютно уверены, как и 80 лет назад, тыл обеспечен», — говорит председатель «Деловой России» Алексей Репик.

«Ведь это люди из ваших трудовых коллективов. Я хочу обратить внимание вот на что, если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией людей, как собак вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. У нас набор, вы знаете, там 30000 они сейчас вылавливают человек, да. А у нас по 50, по 60 тысяч в месяц сами приходят ребята. Из ваших трудовых коллективов в том числе», — заявил Путин.

Ключевая задача — эти трудовые коллективы поддержать. И здесь особенно остро встает вопрос с потенциальным возвращением западных компаний. Президент подчеркивает: если кто-то работал против нашей страны, например, финансировал ВСУ — об этом забывать нельзя. И извинениями не обойтись.

«Скажут, вы извинитесь. Завтра извинятся. Если им нужно вернуться на наш рынок, что угодно, подойдут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения. Послушайте меня. Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла, значит, ее надо пускать. Я, знаете, по-простому скажу, по-народному. Не выгодно — надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании», — подчеркнул президент.

«Когда мы говорим про компании, которые ушли и не выполнили свои обязательства, — например, был у вас телефон на гарантии или машина, а вам сказали: „Извините, мы ушли и всё!“, то это совершенно точно поведение, которое нельзя оправдывать, и за него нужно будет каким-то образом отвечать», — считает Репик.

По сути, Запад сам себя загнал в тупик. Отказавшись от крупнейшего рынка, а заодно и от дешевых российских энергоносителей. Комментируя это экономическое самоубийство, Владимир Путин не сдержался.

«Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что не будут, того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит, но делают же, придурки! Вы извините, пожалуйста. Значит… Ну а как? Ну в рецессию экономики, ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билет и не поеду, называется, назло кондуктору», — заявил глава государства.

Навредить получилось только себе. Пока в России планомерно выстраиваются самодостаточные отрасли, в Европе — тотальная деиндустриализация.

«У нас есть очень хорошая поговорка в народе — не рой другому яму, сам в нее попадешь. Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично. Они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. И мы должны так же действовать. Очень прагматично, на каждом шаге. И вместе это нужно сделать», — отметил президент.

Наши предприниматели подчёркивают: они хотят и готовы вкладывать в развитие своего дела. Российский бизнес становится по-настоящему социально ответственным. Все больше компаний заботятся о своих сотрудниках и их семьях, участвуют в общественных проектах. На прошлой встрече Владимира Путина и «Деловой России» предлагали объявить «пятилетие созидательного предпринимательского труда». И, кажется, ощутимые результаты уже налицо.