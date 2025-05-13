Губительно для культуры: Шнуров высказался о попытках запретить «Ленинград»

По словам певца, взрослые люди приходят на выступления группы осознанно — без принуждения.

Призывы активистов отменить концерты «Ленинграда» в Новосибирске наносят удар по разнообразию русской культуры. Об этом в беседе с Газета.ру высказался лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Поводом стала инициатива местного совета по защите нравственности. Общественники обратились к властям с требованием снять выступления, заявив, что группа якобы пропагандирует сквернословие, алкоголь и «разрушает семейные ценности».

Шнуров в ответ не стал подбирать слова. По его мнению, взрослые люди приходят на концерты осознанно — по собственному желанию, за свои деньги и без принуждения. И если кому-то не нравится — можно просто не ходить.

«В нашей русской бане, может быть, и внешний вид, и темы разговоров тоже не устраивают „общественников“, но это их личное дело. Могут, если хотят, ходить грязными или мыться в душе дома. Но другим-то зачем пытаться мешать делать то, что не противозаконно и даже приятно? Есть детские утренники — они для детей, есть вечера для тех кому за 60, — они для другой категории людей. Пытаться все привести к пошлой красоте коробок от шоколадных конфет губительно для разнообразной и такой богатой русской культуры», — заявил музыкант.

Тем временем билеты на два из трех концертов в «Сибирь-Арене» уже распроданы. Из-за ажиотажа организаторы добавили дополнительную дату — 29 мая. Это решение подтвердили в соцсетях группы.

Однако градус напряжения растет. Активисты из «Новосибирского координационного совета» направили властям коллективное обращение, потребовав отменить концерты. По данным издания «Подъем», мэрия получила 19 подобных писем. Петицию передали в областной минспорт — именно это ведомство курирует арену.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Сергей Шнуров пожаловался на неизлечимую болезнь.