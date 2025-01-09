«Слышу дыхание Вселенной»: Сергей Шнуров пожаловался на неизлечимую болезнь

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 48 0

Сергей Шнуров пожаловался на неизлечимую болезнь

«Слышу дыхание Вселенной»: Сергей Шнуров пожаловался на неизлечимую болезнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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По словам музыканта, он уже смирился с диагнозом.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что его уже почти десять лет мучают проблемы со здоровьем. Как стало известно изданию StarHit.ru, в середине прошлой декады музыканту поставили диагноз, от которого ему до сих пор не удалось избавиться.

Речь идет о шуме в ухе, который появился у Шнурова, когда тому было 43 года.

«У меня где-то в 43 года появился шум в одном ухе. Я подумал, что все, сейчас буду глохнуть. Есть какое-то научное название про этот старческий шум в ушах. А потом я понял, что просто рано стал слышать тот самый белый шум, который пошел от первого взрыва. Можно сказать, что я слышу дыхание Вселенной», — шутливо поделился Сергей.

По словам фронтмена «Ленинграда», врачи ничем не смогли ему помочь, поэтому уже восемь лет ему приходится мириться с постоянным гулом в ухе. Однако музыкант не унывает и уверяет, что с тех пор, как у него «засвистело в ухе», его жизнь практически не изменилась, так что он предпочитает жить и «не париться».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шнуров посоветовал россиянам в Новом году ни в чем себе не отказывать.

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