Только четыре фигуриста из РФ были допущены к отбору на Олимпиаду-2026

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Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине. Если россияне их пройдут, они могут участвовать в ОИ в нейтральном статусе.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Международный союз конькобежцев (ISU) допустил к отборочным соревнованиям на Олимпиаду-2026 четырех российских фигуристов в нейтральном статусе. Об этом стало известно из официального релиза Международного союза конькобежцев, опубликованного 12 мая.

В список вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Владислав Дикиджи и Матвей Гуменник. Все они смогут выступить в индивидуальных дисциплинах. Спортивные пары и танцевальные дуэты из России не выступят в олимпийской квалификации, ISU предоставил нейтральный статус только одиночникам. Под запретом остаются и известные танцоры Александра Степанова с Иваном Букиным, а также ученики Александра Жулина.

Софья Федченко, тренер Алины Горбачевой, новость о допуске узнала от журналистов 5-tv.ru:

«Мы просто готовимся к следующему сезону и тренируемся. <…> Спасибо вам, что вы мне их рассказали. Подумаю об этом немножечко позже», — призналась она.

Олег Татауров, тренер Владислава Дикиджи, тоже пока не получил официального подтверждения от Федерации фигурного катания России:

«Я пока официально об этом не знаю, так что я пока комментировать ничего не буду», — ответил Татауров.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме призвали спортсменок сразу говорить о домогательствах со стороны тренеров.

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