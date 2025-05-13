В Дагестане двухлетняя девочка утонула в поилке для скота

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Следователи устанавливают обстоятельства.

В Дагестане двухлетняя девочка утонула в поилке для скота

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В селе Дардакент Хивского района (Дагестан) нашли тело двухлетней девочки — ребенок погиб, утонув в поилке для скота. Об этом 13 мая сообщил Следственный комитет России.

Трагедия произошла 10 мая около 11 утра. По предварительной версии, малышка вышла из дома без присмотра и оказалась возле емкости, предназначенной для водопоя животных. В какой момент она оказалась в воде — неизвестно, но спасти ребенка не удалось.

Следователи Сулейман-Стальского межрайонного отдела уже начали проверку. Они выясняют, где в момент происшествия находились взрослые и как ребенок получил доступ к опасной зоне. Также будет дана правовая оценка действиям родителей и местных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области после гибели трехлетней девочки, подавившейся картошкой фри, возбуждено уголовное дело. Проверка выявила серьезные нарушения санитарных норм: в заведении не оказалось технологических карт на блюда, отсутствовали документы на закупаемые продукты, а условия хранения продукции не соответствовали требованиям.

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