В Ленобласти возбудили дело после смерти трехлетней девочки из-за картошки фри

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 80 0

В ходе прокурорской проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Прокуратура Ленинградской области/prok_lenobl; 5-tv.ru

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В Ленинградской области возбудили дело по факту гибели трехлетней девочки после посещения кафе в Лодейном Поле. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

После этого, по поручению области, Лодейнопольский городской прокурор Алексей Демин поехал в это заведение общепита с проверкой.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает Демин. В частности, выяснилось, что в кафе нет технологических карт приготовления блюд, отсутствуют документы на закупаемую продукцию, а также нарушены условия хранения продукции.

Кроме того, у сотрудников кафе нет санитарных книжек.

«В целях устранения нарушений надзорным ведомством будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Надзорные мероприятия продолжаются», — заключил городской прокурор.

По данным СК, 9 мая 2025 года трехлетняя девочка отравилась картофелем фри в заведении в Лодейном Поле. Позже ребенок умер в медицинском учреждении. Деятельность общепита в данный момент приостановлена. Выясняются все обстоятельства преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корреспонденту телеканала «78» начали поступать угрозы после нападения. Журналистка Алена Чернышева работала над сюжетом о 18-летнем парне, который пострадал от взрыва петарды.

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