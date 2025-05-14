Собянин: Реставрация фасадов дворца Дурасова в Люблине завершится в этом году

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 13 0

Более 500 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия выдали в городе с начала 2025 года.

Собянин: Реставрация фасадов дворца Дурасова в Люблине завершится в этом году

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

С начала этого года в столице выдали более 500 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. О том, как Москва бережно возвращает прошлое с помощью масштабной реставрации, Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Сейчас приводят в порядок фасады дворца Н. А. Дурасова — жемчужины усадьбы Люблино. Это выдающееся произведение русской усадебной архитектуры рубежа XVIII–XIX веков. Многое уже сделано: отреставрированы барельефы на античную тематику, очищен лепной декор, устранены мелкие трещины. В этом году все должны закончить», — написал мэр Москвы.

Кроме того, идут противоаварийные работы в здании комбината газеты «Правда». Это один из значимых памятников конструктивизма, созданный архитектором Пантелеймоном Голосовым. Специалисты демонтируют аварийные участки и маркируют ценные фрагменты. Так, будут сохранены обнаруженные во время работ деревянные буквы, которые когда-то украшали фасад.

Реставраторы также приступили к работам по переходной деревянной галерее главного дома усадьбы Узкое (Стрешневых — Голицыных) — памятника архитектуры XVII–XIX веков. До этого закончили северный флигель, где отреставрировали фасады и интерьеры, в том числе воссоздали утраченные элементы декора.

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