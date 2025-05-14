В Великобритании обвиненного в убийстве мужчину оправдали после 38 лет тюрьмы

Ошибочно осужденный вновь обрел свободу в 68 лет. А расследование старого дела возобновилось.

Большую часть жизни провел в тюрьме британец Питер Салливан — за преступление, которого не совершал. Как сообщается в материалы газеты The Guardian, мужчина получил свой срок в далеком 1987 году, его обвинили в убийстве 21-летней работницы паба по имени Дайан Синдалл. Из-за ошибки в системе правосудия вся молодость Салливана прошла за решеткой.

«Шестидесятивосьмилетний мужчина, который провел 38 лет в тюрьме, добился отмены приговора за убийство в апелляционном суде», — сказано в публикации.

Изломанная судьба Питера Салливана, как отмечается в статье, считается теперь следствием самой продолжительной судебной ошибки в ​​истории Великобритании. Несчастный никогда не признавал своей вины в убийстве, а его адвокаты дважды пытались добиться отмены приговора — все было безрезультатно.

Расследуя смерть Синдалл по горячим следам, правоохранители пришли к выводу, что в августе 1986 года Салливан целый день пьянствовал после проигрыша в дартсе, а потом бродил по улицам с ломом в руках и случайно встретил девушку. Фургон Дайан сломался, и она возвращалась со смены в пабе пешком. Ее изнасиловали и забили ломом, вскоре было обнаружено изуродованное тело.

Благодаря современным технологиям Комиссия по рассмотрению уголовных дел выяснила, что ДНК Салливана нет в образцах, сохраненных в период расследования. Кому принадлежит биоматериал с места преступления, неизвестно. Известно только, что если бы экспертиза была доступна в 80-х, невиновный не провел бы 38 лет в тюрьме. Сестра Питера после оправдания заявила, что по итогу, несмотря на восстановление справедливости, не выиграл ни он, ни семья убитой девушки. А полиция теперь пытается разыскать убийцу, оставшегося безнаказанным.

Представитель благотворительной организации Appeal Джеймс Берли заявил, что дело Салливана стало еще одним доказательством несовершенства нынешней британской апелляционной системы, которой «нельзя доверять в плане быстрого выявления и исправления судебных ошибок».

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