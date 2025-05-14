Спасатели показали кадры тушения пожара у космограда Циолковский в Приамурье

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Угрожавший космограду Циолковский пожар ликвидирован

Фото, видео: Андрейкова Ольга; 5-tv.ru

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Стихия угрожала жилым домам, но благодаря усилиям сотрудников МЧС возгорание удалось потушить.

В социальных сетях появилось новое видео мощного пожара вблизи города Циолковский в Приамурье.

Эпичные кадры сняли сами спасатели. На них видно, насколько сложно было тушить огонь, который многометровой стеной встал перед сотрудниками МЧС, буквально обжигая их раскаленным воздухом.

Работать пожарным пришлось на пределе возможностей. Постоянно заканчивалась вода. Сотрудники МЧС бросили все силы, чтобы огонь не перекинулся на дома, которые находились буквально в нескольких метрах. Локализовать возгорание удалось, в том числе благодаря дождю. Сейчас пожар полностью потушен.

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Спасатели показали кадры тушения пожара у космограда Циолковский в Приамурье

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