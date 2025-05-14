Производители зачастую умалчивают, каким образом крем из природных ингредиентов сохраняется длительное время.

Косметика из натуральных ингредиентов менее эффективна, нежели продукция, в производстве которой задействованы современные технологии и достижение химической промышленности. Кроме того, органические элементы могут быть опасны. Об этом рассказала дерматовенеролог Наталья Михайлова в беседе с Lenta.ru.

«Например, витамин С, входящий в экстракты, может вызвать раздражение кожи из-за аллергии, изменение ее кислотно-щелочного состава, к тому же он нестойкий при нанесении на кожу. Синтезированный же витамин С для организма нейтрален», — объяснила эксперт.

Витамин С теряет свою эффективность в составе натуральной косметики, а синтезированный имеет фиксированные параметры проникновения. Этим объясняется видимый результат от применения, добавила врач. Кроме того, производители натуральной косметики не особенно охотно делятся с потребителями, каким образом им удается увеличить срок крема из органических ингредиентов.

«Если крем действительно натуральный, то уже на следующий день после открытия баночки в ней будут размножаться микробы. Чтобы такой продукт прожил больше двух недель, в него добавляют так называемые органические консерванты. Причем их количество может превысить число активных ингредиентов», — рассказала Михайлова.

Выходит, что при использовании органического крема потребитель наносит на кожу консерванты. Они снижают эффект от применения средства и могут вызвать аллергическую реакцию, заключила эксперт.

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