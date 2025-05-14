«Не дай Бог такого мужа»: Евгений Малкин и Анна Кастерова «уже давно» развелись
Евгений Малкин и Анна Кастерова развелись
Фото: Instagram*/anna_kasterova
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Судя по всему, расставание прошло не на хорошей ноте.
Хоккеист Евгений Малкин и журналистка Анна Кастерова развелись. Об этом заявила телеведущая Зухра Уразбахтина в социальной сети.
«Кастерова уже давно развелась с Малкиным, и последствия такого брака настолько травматичны, что не дай Бог такого мужа и такой брак», — написала Уразбахтина.
В декабре 2024 года интернет-пользователи заметили, что супруги отписались друг от друга в социальных сетях. Немногим позже Анна пропустила праздник в честь 500-й шайбы Евгения. Тогда слухи стали распространяться еще активнее, но в течение года так и не получили подтверждений.
Малкин и Кастерова поженились в 2016 году. В браке родился сын Никита. Мальчику скоро исполнится девять лет. Он очень увлечен спортом, особенно футболом.
«Он очень сильно загорелся — знает всех футболистов, смотрит сейчас матчи чемпионата мира, знает счета и кто как играет. Для меня это удивительно», — рассказывал Малкин.
Кастерова признавалась, что заключила официальный брак со спортсменом только для того, чтобы переехать к нему в США.
«У нас была безвыходная ситуация — срочно нужно было расписаться. Вариант „давайте сделаем это быстро, через связи“ не подходил. В США неважно, кто ты — выдающийся игрок НХЛ или помощник президента — для всех один сценарий. Но мы все сделали и таким образом сократили срок получения моих документов», — объясняла журналистка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что неизвестные украли у форварда «Питтсбурга» Малкина три чемпионских перстня.
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