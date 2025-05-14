В Дагестане обрушение скалы заблокировало дорогу к десяткам сел

Из-за обвала скалы в Дагестане оказались отрезаны от мира полсотни сел. В них проживают около 14 тысяч человек.

Огромный камень высотой четыре метра парализовал движение на дороге республиканского значения. Там уже собираются машины, о пострадавших не сообщается. Чтобы расчистить завалы, на место выдвинулась тяжелая техника и взрывники.