Патрушев: одна из лучших в мире систем агронадзора налажена в России

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На заседании противоэпизоотической комиссии вице-премьер страны отметил высокое качество надзорной работы в агропромышленном комплексе.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

В России одна из лучших в мире практик надзорной деятельности в сфере агропромышленного комплекса. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев в ходе заседания постоянно действующей противоэпизоотической комиссии.

«Президент России поставил агропромышленному комплексу задачу к 2030 году существенно нарастить объемы продукции. Это, в том числе касается и животноводства. По планам Минсельхоза, за шесть лет производство в мясном направлении должно увеличиться практически до 20 миллионов тонн. Объемы молока к этому моменту планируются на уровне 38,5 миллионов тонн», — заявил Дмитрий Патрушев.

Чтобы достичь таких показателей, сегодня ведется системная работа на всех уровнях. Отдельно заместитель председателя правительства отметил заслуги Россельхознадзора, в том числе связанные с активным внедрением цифровых инструментов контроля в сфере агропромышленного комплекса.

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