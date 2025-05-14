Американская компания Lionsgate вернулась в российский кинопрокат

Американская кинокомпания Lionsgate возвращается в российский прокат. Об этом сообщило издание Variety, ссылаясь на свои источники.

Уже с 5 июня россияне могут увидеть фильм «Балерина» в различных кинотеатрах. Картина является спин-оффом франшизы боевиков «Джон Уик». Российская компания «Атмосфера кино» обеспечивает прокат фильма в стране.

Корпорация из Штатов отказалась комментировать свое возвращание на кинорынок РФ. Несмотря на это, на условиях анонимности представители поделились с изданием тем, что хотят продвигать свои проекты в России, а по каждому фильму решение будет приниматься отдельно.

Отвечая на вопрос о смене политики кинокомпании, собеседник СМИ сообщил, что с 2022 года уже прошло «определенное время», а также «изменились настроения». Стоит отметить, что Lionsgate не занималась прокатом в РФ с весны 2022-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голливудский актер Роберт Де Ниро во время речи лауреата на кинофестивале в Каннах раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Легенду кино возмутило то, что глава Белого дома сократил финансирование и поддержку искусства и гуманитарных наук в Соединенных Штатах, а также ввел 100% пошли на фильмы, которые были произведены не в США.