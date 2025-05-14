Американская компания Lionsgate вернулась в российский кинопрокат

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Первый фильм от корпорации можно увидеть на широком экране с 5 июня.

Американская компания Lionsgate вернулась в прокат в РФ

Фото: www.globallookpress.com/Rafael Henrique

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американская кинокомпания Lionsgate возвращается в российский прокат. Об этом сообщило издание Variety, ссылаясь на свои источники.

Уже с 5 июня россияне могут увидеть фильм «Балерина» в различных кинотеатрах. Картина является спин-оффом франшизы боевиков «Джон Уик». Российская компания «Атмосфера кино» обеспечивает прокат фильма в стране.

Корпорация из Штатов отказалась комментировать свое возвращание на кинорынок РФ. Несмотря на это, на условиях анонимности представители поделились с изданием тем, что хотят продвигать свои проекты в России, а по каждому фильму решение будет приниматься отдельно.

Отвечая на вопрос о смене политики кинокомпании, собеседник СМИ сообщил, что с 2022 года уже прошло «определенное время», а также «изменились настроения». Стоит отметить, что Lionsgate не занималась прокатом в РФ с весны 2022-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голливудский актер Роберт Де Ниро во время речи лауреата на кинофестивале в Каннах раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Легенду кино возмутило то, что глава Белого дома сократил финансирование и поддержку искусства и гуманитарных наук в Соединенных Штатах, а также ввел 100% пошли на фильмы, которые были произведены не в США.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.55
-0.34 89.70
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:41
Европарламент начал проверку депутатов после их визита на парад Победы в Москве
15:30
Американская компания Lionsgate вернулась в российский кинопрокат
15:28
Всего три шага: как защитить квартиру пожилого родственника от мошенников
15:12
Патрушев: одна из лучших в мире систем агронадзора налажена в России
14:59
Умер муж актрисы Надежды Румянцевой — дипломат Вилик Хштоян
14:49
Снова на экране: на «Евровидении» показали архивное выступление участниц из России

Сейчас читают

«Нет переКосу памяти!»: Молдавия показала Евросоюзу, как нужно отмечать День Победы
Им доверия нет: женщины с какими именами постоянно изменяют мужьям
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу