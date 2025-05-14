Пошлины обывателя: Де Ниро раскритиковал Трампа на Каннском кинофестивале

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

Роберт де Ниро раскритиковал введенные США пошлины на иностранное кино

Роберт Де Ниро стал лауреатом Каннского кинофестиваля

Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

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Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

Артист получил там «Золотую пальмовую ветвь».

Голливудский актер Роберт Де Ниро во время речи лауреата на кинофестивале в Каннах раскритиковал президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Артист получил «Золотую пальмовую ветвь» за общий вклад в кинематограф на 78-м Каннском фестивале. Награду коллеге по цеху вручал актер Леонардо Ди Каприо.

Во время традиционной речи лауреата 81-летиний де Ниро раскритиковал политику Трампа. Легенду кино возмутило то, что глава Белого дома сократил финансирование и поддержку искусства и гуманитарных наук в Соединенных Штатах, а также ввел 100% пошли на фильмы, которые были произведены не в США.

«Вы не можете установить цену за творчество, но, по-видимому, вы можете установить пошлину на него», — заявил де Ниро.

Он назвал президента Соединенных Штатов «обывателем» и призвал всех неравнодушных к реальной свободе протестовать против Трампа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Каннском кинофестивале запретили «голые» платья и длинные шлейфы. Слишком откровенные образы признаны организаторами неприличными, а объемные наряды стали «вне закона» из-за того, что затрудняли рассадку в зрительном зале.

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