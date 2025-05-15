«Значимый партнер»: РФ и Малайзия обозначили приоритеты двустороннего сотрудничества

О развитии партнерства России и Малайзии сегодня говорят в Кремле. В нашей стране с официальным визитом премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который называет Москву «большим другом». С президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров они обсудили проекты в сфере мирного атома, энергетики. Еще одно перспективное направление — это туризм. Малайзия становится все более привлекательным местом для россиян. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий рассказал о сотрудничестве двух стран.

Владимир Путин встречает премьера Малайзии в зеленой гостиной. Это не только показатель высокого статуса визита, но и дань уважения официальной религии гостей — исламу, в котором зеленый — священный цвет. Еще один штрих: до переговоров лидеры приветствуют каждого члена делегаций, задерживаются у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Для Анвара Ибрагима это уже второй визит в Россию меньше чем за год. В сентябре он был почетным гостем Восточного экономического форума. Такая частота говорит сама за себя: Малайзия закрепляет свой статус одного из главных партнеров нашей страны в Юго-Восточной Азии.

«Малайзия — наш давний, очень надежный и значимый партнер. И в целом, и в Восточной Азии знают, что с 1 января этого года вы являетесь председателями в АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии — Прим. ред.). Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым, солидным объединением при вашей помощи будут развиваться так же, как и развиваются отношения между нашими странами. Они носят дружественный, партнерский характер», — заявил Владимир Путин.

«Ваша страна очень важна для нас, мы это признаем. И вот наша делегация здесь. Мы провели встречу во Владивостоке, которая была очень важна для нас. Мы говорили о сотрудничестве, об инвестициях, торговле, о цифровой сфере, о цифровом переходе, технологиях и даже о ядерных технологиях», — отметил Анвар Ибрагим.

Впереди, впрочем, много работы. Показатели товарооборота пока скромные. Хотя спектр взаимного экспорта уже широкий: Россия поставляет в Малайзию нефтепродукты, минералы, удобрения. А ввозит электронику, запчасти и продовольствие.

«У нас развиваются гуманитарные связи, и одно из направлений, оно носит гуманитарный и экономический характер — это туризм. Малайзия становится все более и более привлекательным местом для российских туристов. Мы благодарны вам за то, что вы делаете все для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность наших граждан в Малайзии», — подчеркнул президент России.

Об экономике Анвар Ибрагим успел поговорить еще до приезда в Кремль. На встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, очевидно, проработали детали.

«Мы видим хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Малайзией, имея в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику», — отметил председатель Правительства РФ.

107 миллиардов долларов — столько власти Малайзии планируют потратить на превращение страны в международный хаб по разработке и производству микроэлектроники. И это важный контекст переговоров. США обложили малайзийский экспорт тарифами в 24%. При этом активно наращивают военное присутствие в регионе. Масштабные учения прошли в январе и в марте. Для Вашингтона одна из основных задач — подготовиться к возможной блокаде Китая. Именно поэтому целью учений стали Зондский, Ломбокский и Малаккский проливы — ключевые во внешней торговле Пекина.

Рост военной активности, тарифные войны — Юго-Восточная Азия становится одним из главных мировых полюсов напряженности. И закономерно, ведущие игроки, как Малайзия, ищут надежности и стабильности за пределами региона. Об этом, в том числе, разговор во время встречи в расширенном составе.

У малайзийского премьера впереди еще обширная программа. Из Москвы Анвар Ибрагим отправится в Казань для участия в форуме «Россия — Исламский мир». А это означает уже не просто экономическое сближение, но и, что не менее важно, духовное.