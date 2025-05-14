Контрафакт мешает развитию торговли между Россией и Грузией

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Расширение товарооборота обсудили представители двух стран.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Контрафакт мешает расширению товарооборота между Россией и Грузией. Об этом говорили на встрече, посвященной развитию экономических связей двух стран.

Последнее время они на подъеме. Так, кавказская республика поставляет на наш рынок минеральную воду, вино и более крепкие напитки, лекарства и овощи. Популярностью этих товаров и пользуются различные дельцы.

«Через границу перемещаются не только товары, соответствующие требованиям качества, но и товары, характеристики которых крайне далеки от стандартов и норм. При этом контрафактные и фальсифицированные товары несут угрозу не только правам потребителей, но и добросовестным производителям, которые несут убытки», — сообщил президент международной Ассоциации «Антиконтрафакт» Владислав Резник.

Участники встречи между представителями Ассоциации «Антиконтрафакт» и высшим руководством Российско-грузинской бизнес-ассоциации предложили особое внимание уделить маркировке и другим способам подтверждения качества промышленной продукции.

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