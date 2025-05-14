Головная боль — лишь начало: какие болезни может спровоцировать долгий сон

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 26 0

Кардиолог Золотарева: долгий сон нарушает выработку гормонов

Головная боль и гипогликемия: какие болезни может спровоцировать долгий сон

Фото: 5-tv.ru

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Даже 2-3 лишних часа сна грозят проблемами со здоровьем.

Кардиолог Наталия Золотарева назвала шесть основных причин, по которым после длительного сна может начаться головная боль. Про них она рассказала в беседе с изданием Газета.ru.

По словам специалиста, сон на 2-3 часа дольше обычного может привести к сбою циркадных ритмов. В таком случае нарушается выработка гормонов, что является одной из основных причин головных болей. Также, долгий сон провоцирует обезвоживание организма: за время сна развивается дефицит жидкости, от которого сосуды в мозге начинают сужаться, если до засыпания вы не пили воду. 

Кроме того, долгое нахождение в одной позе ухудшает кровообращение, из-за чего мышцы шеи и плеч перенапрягаются и также провоцируют головную боль. Еще одна опасность длительного сна – развитие гипогликемии, по словам специалиста, от голода в крови падает сахар, что влечет за собой «голодную» головную боль. 

Также, плохое самочувствие сразу после пробуждения могут вызвать качество сна, например, храп или апноэ и кофеиновая «ломка». 

Но если головные боли беспокоят регулярно, врач советует обратиться за медицинской помощью. 

«Долгий сон не должен становиться мучением. Сбалансированный режим, внимание к питанию и комфортная обстановка в спальне помогут просыпаться бодрым и без головной боли. Помните — важно не количество сна, а его качество», – заключила она.

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Головная боль — лишь начало: какие болезни может спровоцировать долгий сон

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