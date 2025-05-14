Умер основатель компании у «Палыча» Андрей Сульдин

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Предпринимателю было 56 лет.

Умер основатель компании у «Палыча» Андрей Сульдин

Фото: Facebook*/Андрей Сульдин

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В Самаре умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин. На момент смерти ему было 56 лет. Об этом сообщили на сайте торговой марки.

«На 57-м году жизни от нас ушел Андрей Павлович Сульдин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Сульдин назвал компанию по своему отчеству. «У Палыча» началось с первого кафе в 1991 году в Самаре. Там предприниматель продавал пельмени ручной лепки. Спустя шесть лет торговая марка стала выпускать свои фирменные торты. За 24 года деятельности компания разрослась до 400 торговых точек.

В последние годы Сульдин отошел от дел «У Палыча» и продал свою долю в бизнесе, так как, по информации от представителей бренда, имел проблемы со здоровьем. В том числе и диабет. Однако причины смерти не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер экс-представителя СССР в Египте и Малайзии Вилик Хштоян. Его тело было найдено дочкой в его московской квартире.

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