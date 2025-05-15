Через VR: в Петербурге создали первую программу для восстановления обоняния

Специалисты СПбГУ и Гильдии парфюмеров объединили усилия и разработали уникальный способ реабилитации после COVID-19.

Настоящий прорыв в медицине. Петербуржские ученые совместно с парфюмерами разрабатывают программу по возвращению обоняния. После COVID-19 миллионы людей потеряли способность распознавать запахи. И вот теперь эта проблема может решиться. Помогут технологии виртуальной реальности. В эксперименте поучаствовал и корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Запах свежескошенной травы учуять удается не всем. Таковы последствия COVID-19. Заболевание уже стало сезонным. Потому лечение гипосмии или снижения обоняния сегодня особенно актуально. Пациентов, перенесших инфекцию, тестируют в лаборатории Гильдии парфюмеров Петербурга. В уникальном тесте необходимо определить группы запахов, такие как древесные или фруктово-цветочные, а также конкретные ароматы — грибы, копчености и цитрусы, которые чаще всего исчезают после коронавируса.

«Для того, чтобы наше обоняние развивалось и было в норме, с запахами нужно осознанно работать каждый день. В идеале — несколько раз в день. Вот мы проснулись утром, надо почувствовать запах подушки, пошли чистить зубы, запах зубной пасты, гель для душа. Пробуйте разгадать: что туда вложил парфюмер, в гель для душа? Даже если это тропические фрукты: есть ли там ананасы, персики или, может быть, яблоки. Вот такими загадками мы тренируем нейронные связи», — объяснила президент Гильдии парфюмеров, парфюмерный художник Оксана Чернышова.

К разработке Оксаны Чернышевой подключились ученые Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Они приступили к созданию первой в мире программы виртуальной реальности для реабилитации обоняния.

«Для начала мы определяем проблемы у пациента, связанные с нарушением обоняния, а потом в VR-очках создаем 3D-модель нарушения конкретного аромата. И визуальное подкрепление идет параллельно с подкреплением обонятельным», — поделилась врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова.

Такой тренинг должен как бы разбудить нервные окончания от сна.

«Какие-то запахи менялись. Довольно тяжело определять это „вслепую“, так скажем. Поэтому VR-очки способствуют тому, чтобы вообразить этот аромат и на нем сосредоточиться», — сказала пациентка Яна Речиц.

Как показали исследования, обоняние у пациентов после COVID-19 возвращается в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Понятно, что все индивидуально, и сроки эти актуальны, если человек проходит лечение. Разработка медиков СПбГУ может способствовать сокращению срока терапии. И полезна она будет не только пациентам, перенесшим COVID-19.

«Если мы начинаем такие упражнения с обонянием, то мы ко всему прочему, снижаем риски развития других дегенеративных заболеваний. Есть исследования, говорящие о том, что мы можем пробовать одни ароматы, можем пробовать другие ароматы. И это профилактика в том числе», — заявила врач-эпидемиолог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Лидия Сопрун.

В России более 37 миллионов человек страдают от нарушения обоняния. В 30% случаев это приводит к снижению качества жизни пациентов и развитию депрессии. Помочь должна как раз разработка ученых и парфюмера из Северной столицы. Сейчас так называемый ольфакторный тест проходит апробацию. После одобрения Минздрава методика станет доступна врачам по всей стране как дополнение к медикаментозной терапии.