В Москве пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

В Москве пройдет профилактическое мероприятие, направленное на сокращение количества автолюбителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции (ГАИ) столицы в своем Telegram-канале.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с 16 по 18 мая на территории города Москвы пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», — проинформировало ведомство.

Кроме того, в ГАИ призвали граждан не оставаться безучастными и сообщать в полицию об автомобилистах, которые ведут себя на дороге неадекватно и могут представлять опасность для других участников движения. В ведомстве обещали оперативно реагировать на поступающую информацию.

Связаться с правоохранительными органами можно по номерам телефонов 112 и 102.

Госавтоинспекция напомнила водителям и о том, что после употребления спиртосодержащих напитков управлять машиной нельзя. Такие решения приводят к трагическим последствиям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что водителя могут лишить прав при урегулировании ДТП с распиской. Автомобилисты должны учесть три фактора риска.