«Опыт сложных переговоров»: политолог раскрыл роли состава делегации РФ на переговорах

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 46 0

Политолог Асафов: члены делегации России опытны в сложных переговоров

«Опыт сложных переговоров»: политолог раскрыл роли состава делегации РФ на переговорах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В ожидании встречи у дворца Долмабахче собрались журналисты из десятков стран.

Состав делегации от России на переговорах с Украиной доказывает, что позиция РФ находится в четком конструктиве, несмотря на попытки провокаций киевского режима. Об этом сообщил политолог Александр Асафов.

Он отметил, что от РФ представлены опытные люди в ведении сложных переговоров, в том числе и сирийского урегулирования. Главой делегации стал помощник российского президента Владимир Мединский, у него за плечами опыт в переговорах с Украиной весной 2022 года.

Тогда урегулирование конфликта остановил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, он дал особое распоряжение киевскому режиму, после которого переговоры были сорваны.

«Это профессиональный состав, заточенный не на производство новостей, как это делают представители киевского режима, а на результат. И, соответственно, если будет готовность и окрик из Вашингтона, призывающий киевскую сторону к конструктиву, то это вполне возможно», — поделился политолог.

На вопрос об отсутствии в составе миссии министра обороны РФ Андрея Белоусова эксперт отметил, что в задачи главы ведомства не входит обсуждение условий в контексте дипломатического трека. Руководитель Минобороны занимается управлением Вооруженных Сил РФ. 

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