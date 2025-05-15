Конструктивный лад: Мединский выступил с заявлением перед переговорами РФ и Украины

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 105 0

Мединский: российская делегация настроена на конструктивный лад

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Для России переговоры в Стамбуле — это продолжение мирного процесса, прерванного украинской стороной в 2022 году.

Для российской стороны переговоры в Стамбуле — это продолжение мирного процесса, прерванного украинской стороной в 2022 году. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для переговоров», — сказал он.

Делегация России настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Главные цели российской стороны — установление долгосрочного мира и ликвидация причин конфликта, отметил Мединский. Он добавил, что представители РФ обладают необходимыми для этого компетенциями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мединский заявил о готовности РФ к компромиссам на переговорах в Стамбуле. Представители России и Украины встретятся впервые с 2022 года. В состав делегации РФ вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Переговоры пройдут в закрытом формате. Украину представит делегация высокого уровня. В нее вошли главы президентской администрации, министерства обороны и иностранных дел.

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