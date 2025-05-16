Вторая дочь Трампа Тиффани объявила о рождении ребенка

Дочь президента США Дональда Трампа Тиффани Трамп в первый раз стала мамой. Этой новостью она поделилась с подписчиками в соцсети.

«Добро пожаловать в этот мир, наш милый маленький мальчик Александр Трамп Булус. Мы любим тебя безмерно! Спасибо, что ты появился в нашей жизни! 15.05.2025», — отметила она с радостью в личном блоге.

Вторая дочь американского лидера Тиффани и миллиардер Майкл Булус поженились в ноябре 2022 года.

О беременности женщины общественность узнала от будущего дедушки Дональда Трампа, у которого уже 11 внуков. Радостной новостью глава Соединенных Штатов поделился в октябре 2024 года, выступая с речью в Детройтском экономическом клубе. Тогда политик назвал дочь и зятя «исключительными».

Ранее 5-tv.ru писал, кем стали дети Трампа к его второму сроку. Всего у Трампа пятеро детей, которые родились от трех жен. Избранницы политика — модели и актрисы, красавицы с золотыми голливудскими локонами. Несмотря на политическую загруженность, отец поддерживает каждого ребенка. К тому же Трамп вовлекает их в свои предпринимательские проекты.