Вторая дочь Трампа Тиффани объявила о рождении ребенка

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Он стал 11-м внуком американского президента.

Вторая дочь Трампа Тиффани объявила о рождении ребенка

Фото: Zuma/TASS

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Дочь президента США Дональда Трампа Тиффани Трамп в первый раз стала мамой. Этой новостью она поделилась с подписчиками в соцсети.

«Добро пожаловать в этот мир, наш милый маленький мальчик Александр Трамп Булус. Мы любим тебя безмерно! Спасибо, что ты появился в нашей жизни! 15.05.2025», — отметила она с радостью в личном блоге.

Вторая дочь американского лидера Тиффани и миллиардер Майкл Булус поженились в ноябре 2022 года.

О беременности женщины общественность узнала от будущего дедушки Дональда Трампа, у которого уже 11 внуков. Радостной новостью глава Соединенных Штатов поделился в октябре 2024 года, выступая с речью в Детройтском экономическом клубе. Тогда политик назвал дочь и зятя «исключительными».

Ранее 5-tv.ru писал, кем стали дети Трампа к его второму сроку. Всего у Трампа пятеро детей, которые родились от трех жен. Избранницы политика — модели и актрисы, красавицы с золотыми голливудскими локонами. Несмотря на политическую загруженность, отец поддерживает каждого ребенка. К тому же Трамп вовлекает их в свои предпринимательские проекты.

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