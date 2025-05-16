Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже для спецслужб Украины

Он собирал данные о дислокации подразделений ВС РФ.

УФСБ России по Луганской Народной Республике пресекли деятельность гражданина Украины, который собирал и передавал данные о дислокации подразделений ВС РФ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

«Установлено, что житель г. Рубежное в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ЛНР», — сказано в сообщении.

Подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов с контентом о терроризме и неонацизме. Задержанные осуществляли свою деятельность исходя из указаний украинских кураторов. Их задержание — результат проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения в молодежной среде идеологии насилия, массовых убийств и суицида.

Еще шесть злоумышленников были задержаны во время подготовки вооруженного нападения. Они собирались атаковать образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также провести насильственные акции в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.