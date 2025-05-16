В Кузбассе семь шахт обесточены из-за аварии

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области семь шахт остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на местные экстренные службы.

«В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе из-за отключения электроэнергии без электричества остались семь шахт», — сказал собеседник агентства.

Ликвидацией аварии занимаются шесть бригад электриков и два отделения горноспасателей. В «Россети Сибирь» отметили, что произошло защитное отключение линии электропередачи напряжением 110 киловольт. Энергетики восстанавливают энергоснабжение отключенных потребителей по резервной сети.

Во время ремонтных работ в городе Полысаево один из кабелей замкнуло, он загорелся. Это привело к отключению электричества и в соседних городах, в том числе и в Ленинск-Кузнецком округе. Там работают ряд крупных предприятий: шахта «Рубана», «Тихова», «Кирова», «Алексиевская», «Костромовская», «Байкаимская» и «Комсомолец».

По предварительной информации, пострадавших нет. Люди выведены на поверхность в 6 из 7 шахт. Продолжается выход 280 человек на шахте имени Кирова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что обрушение шахты произошло на золотом руднике в Конго.