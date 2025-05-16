Вымогали деньги: трое подростков изнасиловали пятиклассницу в Алтайском крае

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 22 0

Трое подростков изнасиловали 12-летнюю девочку в Алтайском крае

трое подростков изнасиловали школьницу в Алтайском крае.

Фото: © РИА Новости/Сергей Лантюхов

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Школьница не в первый стала жертвой подозреваемых.

Трое подростков изнасиловали 12-летнюю девочку в селе Яровое Алтайского края. Источник сообщил 5-tv.ru, что это не первый инцидент — подозреваемые уже совершали насилие над школьницей — в ноябре 2024 года.

Злоумышленники снова растлили пятиклассницу в апреле 2025 года. Преступление подростки сняли на видео и стали угрожать девочке, что выложат кадры в школьный чат, если она не заплатит им 17 тысяч рублей. Жертва приняла условия и передала насильникам деньги.

Они своего обещания не сдержали. На следующий день видео попало на всеобщее обозрение. Известно, что один из подозреваемых ранее состоял на учете в ПДН. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчины надругались над девушкой-инвалидом в московском торговом центре. Пострадавшая имеет третью группу инвалидности. Она находилась на фудкорте вместе со матерью. Злоумышленники познакомились с родительницей, а затем осуществили свой замысел: двое отвлекали женщину, а третий — уводил ее дочь в туалет.

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