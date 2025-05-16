«Все равно с тобой»: в московском театре простились с актрисой Ольгой Широковой

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 60 0

В МТЦ «Вишневый сад» состоялась церемония прощания с Ольгой Широковой

Фото, видео: Telegram/Театр "Вишневый сад" п/р А.Виль/vishneviisad1995; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почти никто из присутствующих не смог сдержать слез.

На Малой сцене МТЦ «Вишневый сад» в Москве прошла церемония прощания с народной артисткой России Ольгой Широковой. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Сцену обложили розами, а посреди стоял гроб, позади на электронном экране были изображены фотографии актрисы. Посетить мероприятия пришли многочисленные коллеги, близкие и поклонники, чтобы проводить Широкову в последний путь. Немногим удалось сдержать слез. Особенно проникновенной и трогательной была речь мужа актрисы народного артиста РФ Александра Вилькина.

«Солнышко мое, я все равно с тобой. И буду с тобой. Я так много тебе не додал. И так во многом виноват перед тобой. То, что ты сделала для меня — это и есть моя жизнь, 53 года моей жизни. Господи, благодарю тебя за то счастье, которое я получил. Оно останется со мной навсегда», — сказал он.

Выразить слова благодарности, почтения и скорби, пришли и ученики Широковой. Для многих она была не просто наставницей, а даже матерью.

«Ольга Александровна дала пример просто невероятного, во-первых, актерского гения. Просто несравненного и уникального абсолютно. И также Ольга Александровна дала опыт человеческого общения, именно показала, какое отношение к студентам может и должно быть в театральном институте. Отношение как к своим детям, как к родным людям», — ответил режиссер и ученик актрисы Николай Матюк.

Присутствующие отмечают, она отдавала всю себя работе. И это невосполнимая утрата для всего культурного мира России.

«Она для меня мамой была. Она для нашего курса всего была действительно мамой. <…> Это невероятное количество вот такой любви. Любви всей семьи Вилькиных к нам», — сказал заслуженный артист России Владимир Жуков.

Артистка ушла из жизни 12 мая в возрасте 79 лет. Ее муж народный артист РФ Александр Вилькин вызвал знаменитости скорую помощь 9 мая. Он рассказал, что актриса была заторможена, и приехавшие медики отметили обострение хронического заболевания легких.

От госпитализации звезда Московского театрального центра «Вишневый сад» отказалась. Утром 12 числа ей вновь потребовалась медицинская помощь, но в стационар актриса вновь приняла решение не ехать, вечером она скончалась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что состоялась церемония прощания с заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
0.09 90.10
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:41
Собянин: Москва — флагман среди регионов России по работе с НКО
15:32
СМИ сообщили об окончании переговоров России и Украины в Стамбуле
15:28
«Для личного просмотра»: мужчина спрятал телефон в туалете и заснял незнакомку
15:15
В Душанбе прошло заседание Совета руководителей служб безопасности СНГ
15:09
Россия и Украина обменялись телами погибших в зоне СВО
15:01
МВД РФ раскрыло аферу с «Пушкинскими картами» на 30 миллионов рублей

Сейчас читают

«Отстояли нашу Родину»: Анна Снаткина о популярности военного кино
Маски, под которыми скрывается враг: в МВД раскрыли портрет типичного мошенника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу