Разрыв или романтическое путешествие: прогноз Таро на неделю с 19 по 25 мая

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Карина Борисова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовил общий прогноз с 19 по 25 мая 2025 года.

Основная энергия недели (Карта Таро — Тройка Кубков)

5-tv.ru

Хороший аркан для людей, которые в последнее время мучились из-за различных проблем. В скором времени они должны начать разрешаться наилучшим образом. Можно немного отвлечься от забот и поехать в небольшое путешествие с друзьями, пойти на концерт или посетить интересное мероприятие.

Постарайтесь больше времени проводить в компании — с семьей, с любимым человеком или товарищами. Не бойтесь заводить новые знакомства или ходить на свидания. Обстоятельства полностью на вашей стороне, используйте свои силы и энергию, чтобы улучшить свою жизнь, а также помочь близким сделать то же самое.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Десятка Жезлов, Дурак)

5-tv.ru

В денежных вопросах дела пойдут неважно. Вероятно, очень много средств были потрачены почти что зря. В сочетании с арканом Дурак первая карта может говорить, что вы вложились в какие-то пустяки, поэтому теперь настало тяжелое время. Постарайтесь не тратиться на бесполезные вещи, а также не поддаваться на искушения маркетинговых компаний.

Лучше отложить на какое-то время решение денежных вопросов. Не стоит торопиться, если вы не уверены в результате на 100%. Необходимо подождать, пока ситуация не станет более понятной, быть терпеливыми и не форсировать события.

Из-за некоторых попыток увиливать от работы вам придется взять на себя ответственность и взвалить на себя лишние обязанности. Из-за небрежного отношения к работе или бизнесу вы можете получить серьезный негатив со стороны начальства.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Башня, Солнце)

5-tv.ru

Возможно, кому-то пришло время закончить тяжелые отношения, которые доставляли ощутимый дискомфорт. Но, к большому счастью, аркан Солнце говорит о том, что вы будете вполне довольны этим разрывом.

Для кого-то же, наоборот, вскроется какая-то тайная информация, которая быстро поставит все на свои места. Вероятно, если вы давно подозревали партнера в измене, то придут неожиданные вести, которые подтвердят алиби любимого человека.

Кому-то сочетание этих двух карт — самой плохой и самой хорошей в колоде — может подсказывать, что отношения постепенно рушатся, однако у вас есть шанс изменить ситуацию в менее плачевную сторону. В данном случае это тот самый редкий момент, когда арканы несут не негативную трактовку, а дарят надежду на лучшее.

Совет на неделю (Карты Таро — Двойка Жезлов)

5-tv.ru

Таро подсказывает, что, несмотря на прошлый опыт и знания, вам стоит выбрать новый путь. Например, какое-либо знакомство или дело. Чем больше интереса вы проявляете к окружающему миру, тем больше Вселенная откроется вам. Самая прекрасная особенность человеческого мозга — это способность к постоянному развитию.

Во всех ссорах и конфликтах стоит оставаться в нейтральной позиции. Пришло время искать компромиссы и находить оптимальные решения в любой ситуации. Неделя может ставить вас перед ситуациями, в которых необходимо делать выбор.

Именно от него будет зависеть дальнейший исход волнующих вас событий. Кто-то может почувствовать опустошение, но в такой ситуации не стоит себя винить в подобных чувствах и мыслях.

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