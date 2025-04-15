Учимся разговаривать честно: любовный гороскоп на май 2025

Май в этом году сулит не только летнюю жару, но и сердечную. У большинства есть риск погрязнуть в выяснениях отношений, а кто-то и вовсе решит их разорвать.

В общем, месяц будет насыщенным для каждого знака зодиака. А что ждет их представителей, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

Юлия Гикис

Астролог

Любовный гороскоп на май 2025 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

В предыдущем месяце Венера двигалась ретроградно. Это было время для изучения себя, погружения в романтику, некоторые даже искали для себя идеальных партнеров.

Как отметила астролог, сейчас Венера в Овне наоборот избегает «телячьих нежностей». Она желает влюбиться в самых сильных, самых страстных и самых характерных партнеров.

А в отношениях понять, кто более правый и сильный, получится с 1 мая.

«Если отношения зародились в марте и романтика в них не знала границ, то в мае они пройдут поверку на прочность. Борьбу характеров лучше трансформировать в страсть и проводить больше времени вдвоем, ведь Венера в Овне очень ревностно относится к пренебрежению друг другом», — отметила астролог.

Тем, кто любит доминировать в отношениях или в семье, астролог рекомендует помочь своему партнеру реализоваться или раскрыть новые таланты. Свои силы при этом подавлять не стоит — лучше направить их на лидерство и выступить в роли лояльного и любящего ведущего.

Овен — гороскоп любви на май 2025

Овны — как и обычно — большую часть своих сил потратят на отношения.

От партнера представители этого знака зодиака будут требовать максимального внимания, а если ему не удастся их порадовать, то и вина будет на нем. Однако отношения этим разрушать точно не стоит, наоборот, Овнам лучше поучиться их строить и войти с партнером в контакт.

Телец — гороскоп любви на май 2025

В мае, если у Тельцов будет время уединиться, то они обязательно этим воспользуются.

К тому же в последний месяц весны Тельцы готовы любить, а не выяснять отношения. Потому их можно смело звать на свидание, но только в красивое место — например, в ресторан или на берег моря.

Близнецы — гороскоп любви на май 2025

Близнецы легко привлекут к себе свободные отношения. В этом месяце для них свобода в принципе будет дороже любви.

Но, если они уже несвободны — их партнер в полной мере прочувствует на себе майский девиз Близнецов, ведь время на возлюбленного им придется буквально выкраивать. Потому звезды советуют им искать баланс между любовью и свободой.

Рак — гороскоп любви на май 2025

Тем, кто встречается с Раком или любит его, в мае не следует отвлекать своего визави от работы.

В этот период у Раков любовь будет сухой и строгой — в общем, без лишних иллюзий и воздушных замков. Представители этого знака зодиака не будут терпеть слез партнера из-за недостатка внимания. Однако их можно спросить о работе — и тогда совместные вечера пройдут не в ссорах, а в любви.

Лев — гороскоп любви на май 2025

Львов в мае легко покорить материальным положением. Также им стоит показать свою готовность совершать красивые поступки и идти на жертвы.

Сами Львы в этот период станут прямолинейны. В них будет готовность сразу же сообщить поклонникам о том, что те не близки им по духу. Так же в мае занятым представителям этого знака зодиака придется увидеть перспективу своих отношений, иначе их ждет резкий разрыв.

Дева — гороскоп любви на май 2025

Девы прочувствуют максимум эмоций уже с 1 мая.

Венера в Овне заставит представителей этого знака зодиака ревновать и в полной мере ощутить все оттенки страсти. Для Дев этот опыт будет негативным, ведь они привыкли жить в системе и порядке, а чувства не дадут им организовать себя. Для них есть всего один совет — оставаться собой даже в непривычной обстановке.

Весы — гороскоп любви на май 2025

Для Весов выяснять отношения — самый сложный процесс. Однако в мае они смогут корректно урегулировать конфликты. Но некоторые представители этого знака могут оборвать отношения без каких-либо объяснений.

Их терпение устойчиво, но сплетни, слухи и конфликты будут выводить из себя. Поэтому в мае Весам стоит просто обсуждать все со своей второй половинкой. А в случае ухода — сообщить о его причине.

Скорпион — гороскоп любви на май 2025

Скорпионам в мае придется много общаться и быть честным со своим партнером.

Звезды вынудят их вникать в вопросы второй половинки и не бояться быть заботливыми — никто не примет их заботу за слабость. Главное, не додумывать ничего за своего партнера.

Стрелец — гороскоп любви на май 2025

Стрельцов в мае ждет яркий период для отношений и знакомств.

Также они смогут уделить время своей второй половинке, но не все — ведь у них будут грандиозные планы в отношении самих себя. Стрельцов даже посчитают эгоистами, так как они на первое место поставят свои чувства, нежели чувства партнера. Избежать ссоры у них получится, если пригласить возлюбленного поучаствовать в их планах.

Козерог — гороскоп любви на май 2025

Козерогов Венера в мае наоборот успокоит и окунет в дом и в семью.

Их отношения превратятся в домашние и трепетные. И даже свидания могут проходить в более домашней обстановке.

У семейных Козерогов в любви все будет четко и по плану — много тепла от них получат от них все близкие и домочадцы.

Водолей — гороскоп любви на май 2025

Водолеям важно будет поделиться всеми мыслями со своим партнером. Однако другую сторону им тоже придется выслушать — иначе грядет ссора.

При этом Водолеи будут подвижны и готовы исполнить все свои планы и одновременно отнестись ко всему с юмором. Потому их партнерам в мае скучать не придется.

Рыбы — гороскоп любви на май 2025

У Рыб в мае водная стихия обратится другой, и они ненадолго станут более земными и рациональными.

Из-за этого их даже могут напугать инициативность и планы на будущее их партнеров. И в случае разрыва Рыбы не пожалеют и не подумают, как бы смягчить этот процесс. Ведь в этот период он четко знают, как им действовать в соответствии со своими планами.

Тем, кто хочет заполучить Рыбу, придется показать ему или ей свое отношение действиями.