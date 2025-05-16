Канухин о конкуренции между актерами и блогерами: «Они нас выигрывают»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 30 0

Владимир Канухин: блогеры становятся серьезными конкурентами актерам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Актер считает, что звезды интернета — это, в каком-то смысле, «герои нашего времени».

Блогеры составляют серьезную конкуренцию профессиональным артистам. Об этом 5-tv.ru рассказал актер Владимир Канухин на XII премии АПКиТ 2025.

По словам звезды сериала «Комбинация», многие блогеры становятся актерами и всерьез конкурируют с теми, кто обучался этому ремеслу в университете.

«Все четыре года мы учились. А есть человек, который эти все четыре года набивал себе аудиторию. И он будет намного популярнее и талантливее, чем человек, который четыре года учился», — объяснил Канухин.

Актерство — это не развлечение, а ремесло со своими законами, уверен артист. Именно поэтому необходимо так долго учиться, чтобы освоить данную специальность. И относиться к ней стоит серьезно.

«Наша профессия, актерская, она очень конкретна и понятна. У нее есть свои законы. У нее есть свои яркие примеры: Станиславский, Чехов, Вахтаногов, Мейерхольд. Это не просто развлечение, это сложная профессия», — подчеркнул Владимир.

Канухин считает, что блогеры — это в каком-то смысле новые герои нашего времени. Потому что сегодня данные люди очень важны для общества. В том числе потому, что они подпускают аудиторию максимально близко к себе.

«Мы, актеры, исполняем роль или волю. А блогеры очень сокращают дистанцию между собой и зрителем, поэтому они нас выигрывают», — считает артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем предстали отечественные звезды на красной дорожке XII премии АПКиТ.

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Канухин о конкуренции между актерами и блогерами: «Они нас выигрывают»

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