Конец или пауза? Что известно о переговорах России и Украины в Стамбуле

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 83 0

Делегации России и Украины сделали паузу в переговорах в Стамбуле

Делегации России и Украины сделали паузу в переговорах в Стамбуле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сейчас члены делегаций остановили беседу. Продолжится ли она?

Переговоры России и Украины по урегулированию конфликта в Стамбуле приостановлены. Делегации стран сделали паузу. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Уточняется, что диалог длился практически два часа в закрытом режиме.

Трехсторонняя встреча началась в 12:30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.). Делегации встретились в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.

Во встрече принимает участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог, а также посол Вашингтона в Турции Томас Баррак.

Киев представляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

В составе делегации РФ — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США не возлагают больших надежд на эти переговоры. Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, единственный способ добиться прорыва в урегулировании конфликта — это прямые переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина.

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