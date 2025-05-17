Более пяти тысяч студентов приняли участие в юбилейном фестивале «Московская студенческая весна»

В столице подвели итоги Х юбилейного фестиваля «Московская студенческая весна». Имена победителей объявили на гала-концерте, который прошел 15 мая в Московском продюсерском центре. Участниками юбилейного сезона стали более пяти тысяч студентов столичных вузов. Конкурсные показы прошли в театрах, музеях, филармонии, на сценах университетов.

«В этом году фестиваль „Московская студенческая весна“ прошел уже в десятый раз. В юбилейном сезоне приняли участие свыше пяти тысяч студентов из более чем 70 столичных вузов. Конкурсная программа включила в себя 736 работ в 12 направлениях и 55 номинациях фестиваля», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Обладателем гран-при фестиваля в командном зачете стал МИРЭА — Российский технологический университет. Его студенты завоевали больше всего призовых мест. На первом месте зачета — делегация Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, на втором — Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, на третьем — Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».

«Наша команда из года в год развивается, чтобы получить награду фестиваля. В этом сезоне целью было превзойти себя и удержать лидерство. Главным итогом стала не столько победа, сколько горящие глаза участников, студентов, переживающих друг за друга. Мы поздравляем всех участников с юбилеем фестиваля и продолжаем вместе развивать творческую молодежь нашего вуза и города», — поделилась Татьяна Макушева, директор центра культуры и творчества МИРЭА — Российского технологического университета.

В индивидуальном зачете обладателями гран-при стали танцевальный коллектив «КНООПС& М» (МИРЭА — Российский технологический университет, направление «Танцевальное»), Анастасия Довгань (МГУ имени М. В. Ломоносова, направление «Инструментальное»), камерный хор (Московский педагогический государственный университет, направление «Вокальное»), Софья Соловьева (Российский государственный университет (РГУ) имени А. Н. Косыгина, направление «Мода»), Валентина Быкова (Московский городской педагогический университет, направление «Театральное»), ансамбль народного танца «Каблучок» имени Киры Черданцевой (Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева, направление «Весна Победы»), «Патриоты МФЮА» (Московская финансово-юридическая академия, направление «Оригинальный жанр»), Анастасия Чупик (Российский новый университет, направление «Медиа»).