Пожар произошел в сталинке на Ленинградском проспекте

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Из огня спасли 11 человек, в том числе одного ребенка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/МЧС Москвы/mchsmsk; 5-tv.ru

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На Ленинградском проспекте в Москве случился пожар на четвертом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили в столичном МЧС.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.

В настоящий момент пожар ликвидирован благодаря усилиям 32 сотрудников МЧС и девяти единиц специальной техники. Известно, что в ходе тушения пожарные спасли из огня 11 человек, в том числе одного ребенка. Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пьяный мужчина пытался сжечь пенсионерку и ее внучку в Новосибирской области. Мотив — личная неприязнь. Инцидент произошел в городе Купина. Злоумышленник, будучи в нетрезвом состоянии, пришел в дом к пожилой женщине. В этот момент вместе с пенсионеркой находилась ее внучка дошкольного возраста.

Мужчина облил обеих горючей жидкостью и поджег. Пострадавшие смогли выбраться на улицу и спастись, однако отделаться легким испугом не вышло — квартира пенсионерки теперь непригодна для жилья. Подозреваемому теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

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