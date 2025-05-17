«Кинологический фристайл»: как пес из приюта Норильска попал в журнал VOGUE

Танцующий питомец стал настоящей звездой.

Танцующий пес из Норильска по кличке Диего попал в журнал VOGUE, став настоящей звездой. Его хозяйка Валентина Сауткина рассказала 5-tv.ru, как эта удивительная собака появилась в ее жизни.

Как говорит Валентина, Диего родился в приюте под Норильском в вахтовом поселке на угольном месторождении. Позже его отправили в Красноярск, и уже в пятимесячном возрасте собака попала к ней в руки.

«Когда я только его забрала, он очень много боялся, прятался под столом, уходил. Я поняла, что нам придется как-то с ним взаимодействовать, и выбрала путь кинологического фристайла. Мы с ним стали танцевать», — поделилась Сауткина.

Теперь Диего умеет танцевать и выполнять различного рода трюки. Питомец уже освоил много команд и творчески себя проявляет.

Кроме того, Диего активно участвует в соревнованиях, его также часто приглашают на съемки. После одной из таких съемок девушка отправила снимки собаки на фоне природы на фотографическую платформу издания Vogue.

По словам Валентины, те кадры проверяли несколько месяцев, и она совсем не ожидала, что их в итоге опубликуют.

«Мой Диего — показатель того, как можно взаимодействовать с собакой, как можно любить», — сказала Валентина.

Ранее 5-tv.ru писал, что собака, которая провела солдат через минные поля, получила «Лохматый Оскар». Это премия, которую получают животные-герои.