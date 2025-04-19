Собака, которая провела солдат через минные поля, получила «Лохматый Оскар»

Это премия, которую получают животные-герои.

Дворняжка Победа, которая в зоне специальной военной операции (СВО) провела солдат через минные поля, стала золотым призером международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар» — Прим. Ред.) Результаты были объявлены на сайте проекта.

«Лохматый Оскар» — это премия, которую вручают животным-героям, а также зоозащитникам и журналистам, освещающим темы отношений между людьми и животными. Проект был учрежден в 2019 году в Калининградской области. Жюри — общественные деятели, журналисты и эксперты из разных стран.

Финалистов семеро. В 2025 году в их число вошли дворняга Победа, собака-канистерапевт Рона, камчатская овчарка Ирбис, служебный пес Жаир, бегемотиха Захарья, служебный кот Толик и кошка Багира.

Рона помогает учиться детям с особенностями развития, Толик сопровождает сотрудников МЧС, а Багира неоднократно предупреждала бойцов СВО о приближающихся дронах. Еще один герой — пес Ирбис — спас своего хозяина от нападения четырех медведей.

Церемония награждения прошла в городе Зеленоградск Калининградской области. Прямая трансляция шла на сайте премии.

«Лохматый воин Победа стала лауреатом шестого сезона «Лохматого Оскара», — сказала телеведущая Арина Шарапова.

Сейчас Победа живет с Максимом — солдатом, который нашел ее щенком недалеко от деревни Алешки в Херсонской области. Собака предупреждала бойцов о подозрительных ситуациях, а однажды провела через минные поля, указав безопасный маршрут.

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