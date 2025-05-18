«Сидишь, ешь сало и слушаешь»: Ярмольник рассказал, чего не хватает в России

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 146 0

Леонид Ярмольник: в России не хватает радиоспектаклей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В советское время это пользовалось большим спросом.

Раньше особой популярностью среди россиян пользовался радиоспектакль. Об этом рассказал актер театра и кино Леонид Ярмольник корреспонденту 5-tv.ru на премьере киноспектакля «Жил. Был. Дом».

Радиоспектакли в советское время были важным домашним культурным развлечением. Можно сказать, это те же театральные представления, но только они транслировались с помощью приемника. Театральные постановки показывали и по телевизору, но в советское время обладать такой техникой было роскошью, поэтому многие активно пользовались радио.

«Это был очень хороший жанр. Пользовался невероятной популярностью. Мы сейчас с моей женой это очень часто вспоминаем, что этого не хватает. Вот когда там сидишь, ешь сало с черным хлебом и слушаешь радиоспектакль. Наслаждение невероятное. Во-первых, визуально никто не раздражает, только слушаешь. Я шучу», — отметил Ярмольник.

Поскольку Леонид является театральным артистом, то ему больше нравятся смотреть те спектакли, которые устраивают вживую, когда можно волноваться вместе с актером и «пощупать» его.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженная артиста РФ Анна Снаткина высказалась о популярности военного кино.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.77
0.46 90.71
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:10
У летевшего над Челябинском самолета отвалился топливный бак
10:56
Путин назвал нужный для России результат СВО
10:38
«Борисов Пушкина сыграл?» — чему удивился Михаил Ефремов после освобождения из колонии
10:07
«Сидишь, ешь сало и слушаешь»: Ярмольник рассказал, чего не хватает в России
9:48
Никаса Сафронова чуть не съели каннибалы: «Я нарисовал вождя»
9:30
Перемалывала человеческие судьбы: как перестройка изменила жизнь людей в СССР

Сейчас читают

Перемалывала человеческие судьбы: как перестройка изменила жизнь людей в СССР
«Самое судьбоносное судебное дело»: подробности скандального процесса над «отцом Зосимой»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу