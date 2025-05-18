«Сидишь, ешь сало и слушаешь»: Ярмольник рассказал, чего не хватает в России

В советское время это пользовалось большим спросом.

Раньше особой популярностью среди россиян пользовался радиоспектакль. Об этом рассказал актер театра и кино Леонид Ярмольник корреспонденту 5-tv.ru на премьере киноспектакля «Жил. Был. Дом».

Радиоспектакли в советское время были важным домашним культурным развлечением. Можно сказать, это те же театральные представления, но только они транслировались с помощью приемника. Театральные постановки показывали и по телевизору, но в советское время обладать такой техникой было роскошью, поэтому многие активно пользовались радио.

«Это был очень хороший жанр. Пользовался невероятной популярностью. Мы сейчас с моей женой это очень часто вспоминаем, что этого не хватает. Вот когда там сидишь, ешь сало с черным хлебом и слушаешь радиоспектакль. Наслаждение невероятное. Во-первых, визуально никто не раздражает, только слушаешь. Я шучу», — отметил Ярмольник.

Поскольку Леонид является театральным артистом, то ему больше нравятся смотреть те спектакли, которые устраивают вживую, когда можно волноваться вместе с актером и «пощупать» его.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженная артиста РФ Анна Снаткина высказалась о популярности военного кино.