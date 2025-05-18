«Мы тебя на СВО отправим»: дочка вологодской чиновницы пригрозила хейтерам

Из-за скандального видео главу Нюксенского района Юлию Шевцову просят уйти с поста.

Дочь главы Нюксенского района Вологодской области Юлии Шевцовой заявила, что должность матери позволит ей отправить всех, кто ей не нравится, на СВО. Таким роликом в социальной сети поделилась сама девушка.

«Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим», — подписала видео она.

В ролик вставлены кадры с ее мамой Юлией. Это вызвало бурное негодование пользователей сети. Вскоре аккаунт был закрыт, а видео удалены.

После чиновница извинилась за поведение дочери и заверила, что провела профилактическую беседу с ней.

Фото, видео: Telegram/Юлия Шевцова — Глава Нюксенского округа/yuliashevtsovanuks; 5-tv.ru

«Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. Низкий поклон ребятам, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции и защищают Родину ценой своей жизни. Да наши дети совершают ошибки по глупости, по не опытности. Но надо вовремя осознавать и исправлять эти ошибки. Поэтому с ребенком составлен серьезный разговор», — сказала она.

Жители региона потребовали убрать Шевцову с должности. А затем к ним присоединилась и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Она предложила написать Юлии заявление по собственному желанию и посадить на ее пост участника СВО.

Однако Шевцова заверила, что она не позволит использовать ее дочь, как рычаг давления на нее, и продолжит работать на благо Родины, чтобы никто не сомневался в искренности ее извинений.

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