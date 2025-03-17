«Глубоко благодарен»: Павел Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции

Французские судебные власти все еще не сняли с предпринимателя обвинения.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вернулся в Дубай, хотя французская сторона все еще продолжает расследование в его отношении. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев проведенных во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой», — поделился подробностями сложившейся ситуации Дуров.

В своем обращении он также выразил благодарность своей команде, судьям и юристам, которые помогают ему после его задержания во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года.

«Я также глубоко благодарен миллионам людей по всему миру, которые поддерживали меня на протяжении всего этого неожиданного путешествия — это многое для меня значило», — добавил основатель мессенджера.

Известно, что французская прокуратура обвинила Дурова в совершении десяти уголовных преступлений и правонарушений. Свою вину разработчик отрицает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд Франции разрешил Дурову покинуть страну на несколько недель.