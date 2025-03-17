«Глубоко благодарен»: Павел Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 50 0

Павел Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции

«Глубоко благодарен»: Дуров о своем возвращении в ОАЭ

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Durov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Задержание Дурова во Франции

Французские судебные власти все еще не сняли с предпринимателя обвинения.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вернулся в Дубай, хотя французская сторона все еще продолжает расследование в его отношении. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев проведенных во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой», — поделился подробностями сложившейся ситуации Дуров.

В своем обращении он также выразил благодарность своей команде, судьям и юристам, которые помогают ему после его задержания во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года.

«Я также глубоко благодарен миллионам людей по всему миру, которые поддерживали меня на протяжении всего этого неожиданного путешествия — это многое для меня значило», — добавил основатель мессенджера.

Известно, что французская прокуратура обвинила Дурова в совершении десяти уголовных преступлений и правонарушений. Свою вину разработчик отрицает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд Франции разрешил Дурову покинуть страну на несколько недель.

Тема:
Задержание Дурова во Франции
15 мар
Дуров покинул Францию и отправился в Дубай
6 дек
Дурова впервые допросили по делу Telegram в Париже
18 окт
Парижская закусочная предложила Дурову «недорогих адвокатов»
10 окт
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова
6 окт
«Его сердце больше не бьется»: у девушки Павла Дурова случился выкидыш
24 сент
«Отдал душу Telegram»: поведение Дурова сочли подозрительным после ареста
24 сент
Что ж ты, Дуров, сдал назад? Как французским властям удалось расколоть создателя Telegram
23 сент
«Судьба Ассанжа»: почему Дуров согласился отдавать данные пользователей Telegram
19 сент
Telegram в наследство детям: кто такая Ирина Болгар, объявившая «войну» Павлу Дурову
18 сент
Совместно нажитый Telegram: Болгар претендует на имущество Дурова
-2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
«Мы рады вам»: как проходит эвакуация жителей Суджи
15:52
В Дагестане спасатели тушат масштабный ландшафтный пожар
15:51
Как сохранить мужское здоровье? Диетолог о пяти важных продуктах в рационе
15:34
Путин выразил надежду, что народ Таджикистана выступает за дружбу с Россией
15:20
«Глубоко благодарен»: Павел Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции
15:10
Долго болела: умерла актриса фильма «После любви» Эмили Декенн

Сейчас читают

«Мальчик для битья» ударил по авианосцу США: Трамп умиротворит Иран силой?
Трамп рассказал, когда планирует провести разговор с Путиным
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской