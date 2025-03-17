«Глубоко благодарен»: Павел Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции
Павел Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции
Фото: www.globallookpress.com/Pavel Durov
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Французские судебные власти все еще не сняли с предпринимателя обвинения.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вернулся в Дубай, хотя французская сторона все еще продолжает расследование в его отношении. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.
«Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев проведенных во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой», — поделился подробностями сложившейся ситуации Дуров.
В своем обращении он также выразил благодарность своей команде, судьям и юристам, которые помогают ему после его задержания во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года.
«Я также глубоко благодарен миллионам людей по всему миру, которые поддерживали меня на протяжении всего этого неожиданного путешествия — это многое для меня значило», — добавил основатель мессенджера.
Известно, что французская прокуратура обвинила Дурова в совершении десяти уголовных преступлений и правонарушений. Свою вину разработчик отрицает.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд Франции разрешил Дурову покинуть страну на несколько недель.
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