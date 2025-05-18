Телеведущий из Якутии погиб в зоне СВО

Телеведущий из Якутии Семенов погиб в зоне СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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На фронт он ушел добровольцем.
Телеведущий из Республики Саха (Якутии) Алексей Семенов погиб, участвуя в специальной военной операции во время выполнения боевого здания. Об этом сообщила местная Национальная вещательная компания.
Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона выразило соболезнования родным и близким погибшего.
«Алексей был не только талантливым журналистом, но и настоящим патриотом своей страны. Его мужество и преданность делу служат примером для всех нас. В этот тяжелый час мы разделяем горе с его семьей и друзьями. Память об Алексее навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Семенов вел информационные телепередачи «Саха Сире» («Республика Саха») и «Күнтэн күн» («День за днем»). На фронт Алексей ушел добровольцем. В зоне боевых действий у него был позывной «НВК».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на СВО погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он попал под обстрел артиллерии ВСУ во время работы над репортажем на территории ЛНР.
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